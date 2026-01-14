El 2026 de Marcelo Tinelli comenzó con más tranquilidad que lo que fue el cierre de 2025: reunió a todos sus hijos, les cocinó asado y subió fotos con los cinco y sus mascotas.
LEÉ MÁS
A pesar de que en una de las imágenes aparecieron tres perros, faltaba uno y llamó la atención de sus seguidores.
Los usuarios de Instagram detectaron la ausencia -sostenida- de Bruno, el perro de Marcelo Tinelli.
¿DÓNDE ESTÁ BRUNO, EL PERRO DE TINELLI?
En septiembre de 2024, Marcelo Tinelli y Millet Figueroa agrandaron la familia y presentaron a Bruno, un hijo perruno.
“Les presento a mi nuevo hijo, Bruno. Es un mastín tibetano de 45 días. Ya lo amo mucho”, publicó Marcelo.
Sin embargo, hace meses que no se ven imágenes de él y hubo un especial llamado de atención porque sí subió fotografías de otros animales.