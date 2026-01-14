El 2026 de Marcelo Tinelli comenzó con más tranquilidad que lo que fue el cierre de 2025: reunió a todos sus hijos, les cocinó asado y subió fotos con los cinco y sus mascotas.

A pesar de que en una de las imágenes aparecieron tres perros, faltaba uno y llamó la atención de sus seguidores.

Los usuarios de Instagram detectaron la ausencia -sostenida- de Bruno, el perro de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli reunió a todos sus hijos tras meses de escándalos: “Hoy el asado lo hace papá” | Créditos: Instagram @marcelotinelli

¿DÓNDE ESTÁ BRUNO, EL PERRO DE TINELLI?

En septiembre de 2024, Marcelo Tinelli y Millet Figueroa agrandaron la familia y presentaron a Bruno, un hijo perruno.

Marcelo Tinelli se muestra con otras mascotas, pero recibe un reclamo: ¿dónde está su perro Bruno? | Créditos: Instagram @marcelotinelli

“Les presento a mi nuevo hijo, Bruno. Es un mastín tibetano de 45 días. Ya lo amo mucho”, publicó Marcelo.

Sin embargo, hace meses que no se ven imágenes de él y hubo un especial llamado de atención porque sí subió fotografías de otros animales.