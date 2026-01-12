Luego de un 2025 turbulento, hubo un cambio de rumbo marcado en este inicio de 2026: Marcelo Tinelli comenzó acompañado por sus hijos.

El empresario publicó varias historias en su cuenta de Instagram, donde mostró que pasó el fin de semana con sus cinco hijos.

Tinelli alquila una casa en Nordelta. Allí hizo asado para Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo.

Además, intentó inmortalizar cada momento, desde la previa de la parrilla, hasta abrazos y momentos random de conversaciones entre sus descendientes.

Marcelo Tinelli reunió a todos sus hijos tras meses de escándalos: “Hoy el asado lo hace papá” | Créditos: Instagram @marcelotinelli

ASÍ FUE EL ASADO DE MARCELO TINELLI CON SUS CINCO HIJOS

Luego del duro cierre de año, el conductor y empresario comenzó el nuevo calendario con sus hijos en el mismo lugar, compartiendo sin rispideces.

Marcelo Tinelli reunió a todos sus hijos tras meses de escándalos: “Hoy el asado lo hace papá” | Créditos: Instagram @marcelotinelli

De hecho, mostró una imagen de Micaela y Candelaria juntas. “Las amo tanto a mis escorpianas”, escribió.

Marcelo Tinelli reunió a todos sus hijos tras meses de escándalos: “Hoy el asado lo hace papá” | Créditos: Instagram @marcelotinelli

Claro que no faltó la imagen de todos juntos, abrazados, incluso con una de las mascotas de Candelaria en brazos.