Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos personales más delicados de los últimos años y tomó una decisión que marca un quiebre con su tradición: pasar las Fiestas en Buenos Aires y no viajar a Punta del Este, un destino casi obligado para el conductor durante décadas.

Alejado del ruido mediático, Marcelo Tinelli optó por recluirse en una residencia de lujo en Nordelta, donde se mostró acompañado por su hija Juanita Tinelli. La elección no fue sencilla: según se reveló en La mañana con Moria, al conductor le costó mucho conseguir una casa en el exclusivo barrio cerrado, en medio de conflictos judiciales, rumores y desconfianza por parte de los propietarios.

El periodista Gustavo Méndez explicó que muchos dueños se negaban a alquilarle debido al contexto que rodea a Tinelli. “Finalmente consiguió casa, pero fue muy dificultoso alquilar en Nordelta”, detalló, y agregó que no se trató de un alquiler a ningún empresario, lo que abrió interrogantes en el panel. Incluso Moria Casán deslizó sin vueltas: “¿Tenían miedo de que no pague?”.

Marcelo Tinelli mostró sus vacaciones en la casa de Nordelta de Pampita (Fotos: Instagram @marcelotinelli y @pampitaoficial)

QUÉ HIZO PAMPITA POR MARCELO TINELLI

En ese escenario apareció una figura inesperada y clave: Carolina Ardohain. Pampita decidió alquilarle una de sus propiedades, una casa que remodeló durante todo el año con el objetivo de ponerla en el mercado. Según Méndez, se trata de una “casa inteligente”, con deck nuevo, pileta renovada y detalles de alto nivel, acorde al estándar premium de la zona.

El alquiler sería por un mes, lo que confirma que Tinelli no viajará a Punta del Este en ningún momento del verano. Pasará Año Nuevo en Nordelta y recién en febrero emprenderá un viaje a Saint Barth. En cuanto a los valores, el periodista remarcó que los alquileres de verano en Nordelta arrancan en los 10 mil dólares, una cifra que refleja el nivel del mercado y el perfil de la propiedad elegida.