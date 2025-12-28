El 2025 de Marcelo Tinelli lo encontró debutando en el streaming de manera breve ya que sus problemas familiares y económicos lo llevaron a tomar la determinación de poner todo en pausa, y ahora se supo que también pasará sus primeras vacaciones como inquilino de una mega famosa en más de dos décadas.

En Infama, Santiago Sposato contó que el conductor pasará su primera verano fuera de la chacra de José Ignacio. “Marcelo Tinelli le alquiló por dos meses la casa de Nordelta a Pampita”, señaló Sposato mostrando fotos comparativas que los dos famosos publicaron en las redes sociales.

Sin embargo, un detalle llamó la atención sobre la foto que publicó Tinelli: la presencia de su hija Juanita, con quien se habían distanciado durante el escándalo por las amenazas que la joven recibió por parte de personas que le reclamaban una supuesta deuda millonaria de su padre.

Marcelo Tinelli mostró sus vacaciones en la casa de Nordelta de Pampita (Fotos: Instagram @marcelotinelli y @pampitaoficial)

Leé más:

Marcelo Tinelli deberá pagarle una fortuna a su exvestuarista tras una demanda laboral

MARCELO TINELLI PASA SU PRIMER VERANO COMO INQUILINO DE UNA MEGA FAMOSA Y TOMÓ UNA IMPORTANTE DECISIÓN CON SU HIJA JUANA

En la foto que mostró Marcelo se pueden ver sus pies en primer plano mientras la joven modelo disfruta de la piscina de la lujosa casa, tomada en el mismo ángulo en la que Pampita publicó el 22 de febrero con ella misma como protagonista.

“A Pampita le pagás y por adelantado”, señaló Karina Iavícoli, mientras Sposato aportaba otro dato clave a la transacción. “Cuando terminen los dos meses, Marcelo, si quiere, la puede comprar porque Pampita la quiere vender porque tiene mucho gasto fijo”, señaló el panelista.

Marcelo Tinelli mostró sus vacaciones en la casa de Nordelta de Pampita (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Marcelo Tinelli mostró sus vacaciones en la casa de Nordelta de Pampita (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Marcelo Tinelli mostró sus vacaciones en la casa de Nordelta de Pampita (Foto: Instagram @marcelotinelli)

“¿Sabés en cuánto la vende Pampita a la casa?”, preguntó Sposato, y tras la respuesta que dejó a todos con la boca abierta, recordó que Marcelo Tinelli estuvo viviendo hasta hace unos días en la casa de un empresario amigo que se la prestaba, pero que, evidentemente, la necesita para pasar un verano en la naturaleza.

Leé más:

Las lágrimas de Guillermina Valdés al revelar si se sintió amada por Marcelo Tinelli

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.