Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por su vida amorosa ni por su rol en la televisión, sino por una fuerte demanda laboral. El conductor y empresario llegó a un acuerdo económico con María Vilariño, su histórica exvestuarista, y deberá abonarle la friolera de $90 millones de pesos.
La noticia se conoció en las últimas horas y generó impacto. Vilariño, quien trabajó durante años junto a Tinelli, lo había demandado después de ser despedida sin recibir la indemnización correspondiente. Según contó Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano (El Trece), el acuerdo se cerró luego de varias idas y vueltas.
La relación laboral entre Tinelli y Vilariño parecía sólida. “Trabajaban muy bien y ella lo tenía impecable”, relató Iglesias sobre el vínculo profesional que los unía. Sin embargo, todo cambió cuando las hijas del conductor, Candelaria y Micaela, le presentaron a un nuevo asesor de imagen, Cristian.
Leé más:
Las lágrimas de Guillermina Valdés al revelar si se sintió amada por Marcelo Tinelli
MARCELO TINELLI ARREGLÓ CON SU EX VESTUARISTA Y DEBERÁ PAGARLE UNA FORTUNA POR DESPEDIRLA SIN INDEMNIZACIÓN
“Le empezaron a meter a Cristian porque ‘él te va a dar un look más jovial’”, detalló la panelista. A partir de ese momento, Tinelli se fue alejando de María y cada vez le daba menos trabajo. Finalmente, la desvinculación llegó cuando Vilariño ya se había jubilado, y según la denuncia, no le pagaron la indemnización que le correspondía.
En medio de la polémica, Marcelo Tinelli también fue noticia por un motivo más feliz: la consagración de su hija Candelaria como Campeona Nacional de Equitación en el Club Hípico Argentino. El conductor le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su orgullo y admiración.
“Hoy es uno de esos días soñados para vos. Te sentí así. Desde que volviste a saltar después de la lesión, te lo propusiste con una convicción que se notaba a la distancia. Y allá fuiste a atravesar los miedos y lo hiciste”, escribió Tinelli.
Leé más:
Marcelo Tinelli volvió a mostrarse con su familia con una foto y un fuerte mensaje
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.