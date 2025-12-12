Guillermina Valdés vivió un momento de pura emoción cuando le consultaron por su relación con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su hijo Lorenzo.

En la nota que le hizo Ángel de Brito para Bondi TV, Guillermina recordó una charla que mantuvo con su pequeño Lolo, luego de un paseo en el que la gente lo saludaba como “ídolo”, reflejo de la intensa atención pública que siempre rodeó a la familia.

Pero la conversación tomó un tono más íntimo cuando el conductor le preguntó directamente por cómo vivió ella esa exposición durante su relación con Tinelli.

Foto: Captura de Bondi TV

Al intentar responder, Valdés se quebró: “Me sentí muy amada por Marcelo”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada.

“¿Qué te bajó en este momento?”, quiso indagar De Brito. Pero Guillermina aseguró que la sensibilidad es parte de su personalidad: “Soy así”, expresó. Y cerró, contundente: “No necesito contención, eh”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

GUILLERMINA VALDÉS REVELÓ DETALLES INÉDITOS DE SU SEPARACIÓN DE MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés sorprendió con declaraciones sinceras al referirse a su separación de Marcelo Tinelli. En una nota que dio a Puro Show, la empresaria dejó frases que no pasaron desapercibidas y que mostraron un costado inédito de su vida después de separarse del conductor.

Consultada por su situación personal, Guillermina fue tajante: “Estoy sola. Sola significa que no estoy enganchada emocionalmente con nadie”, remarcó en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Si bien aclaró que le gusta estar de novia, hoy vive una etapa distinta: “Me gusta estar en pareja también, pero ahora estoy entendiendo que este tiempo está bueno. Estuve muchos años en pareja y desde la última relación que tuve (con Joaquín Furriel) dije ‘bueno, vamos viendo de qué se trata estar sola’”.

Foto: Captura (eltrece)

Otro punto fuerte de la nota fue cuando respondió sobre el famoso departamento que compartieron con Tinelli: “Compramos un departamento entre los dos. Yo con mis ahorros y él puso una parte. No es que me quedó algo, no hubo división”.

Finalmente, Guillermina mostró empatía al hablar del presente laboral de su expareja: “A mí me gusta que los papás de mis hijos estén felices. Y yo sé que a Marcelo le hace muy feliz estar en la tele y trabajar. Entonces, si es eso lo que hoy él está deseando o anhelando, ojalá se le dé”.