Fiel a su estilo, Guillermina Valdés publicó un video divirtiéndose y haciendo gala de su aspecto, esta vez, con un cambio de look.

La modelo subió un contenido donde se mostró bailando, pero también lució su nueva cabellera.

Valdés eligió mantener su color habitual, con un corte carré y flequillo recto, con sus ondas habituales. Acompañó con un texto haciendo referencia a la década de 1980 y recordó: “Del 77”.

GUILLERMINA VALDÉS REVELÓ QUE TIENE MIEDO DE FRACASAR OTRA VEZ

La modelo reconoció las secuelas a tres años de su separación de Marcelo Tinelli. “Estoy muy abierta, pero a la vez tengo miedo de volver a fracasar”.

Foto: Instagram (@guillevaldes1)

“A mí me gusta la situación del amor, reconozco que me gusta estar enamorada, pero la verdad es que sola la estoy pasando muy bien”, aseguró.

Finalmente, reflexionó: “Pareciera que siempre tengo que demostrar un poco más, por venir del palo de la moda, ser rubia y ser ‘la mujer de’ o ‘la ex de’. Es como si tuviera que estar a prueba todo el tiempo”.