Este domingo los argentinos eligieron a sus futuros diputados y senadores en Elecciones Legislativas y por eso las escuelas de todo el país se llenaron de ciudadanos ejerciendo su deber cívico, y entre ellos los famosos.

En las escuelas de la Capital Federal, la cámara de Ciudad Magazine encontró a Mirtha Legrand, que retomó el sano hábito electoral después de su faltazo en mayo, el primero en sus más de 70 años sufragando.

También se pudo ver a Carmen Barbieri, Pampita, Graciela Alfano, Marcela Tinayre, Guillermina Valdés, Flor de la Ve, Juan Cruz Bordeau, Jorge Lafauci, Pamela David y Pampito, todos con looks muy domingueros.

TODOS LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN LAS URNAS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Pampito (Foto: Movilpress)

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Juan Cruz Bordeu y su hija María Jesús (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Guillermina Valdés (Foto: Movilpress)

Jorge Lafauci (Foto: Movilpress)

Manuel Celasco junto su novia y su mamá, Mercedes Sarrabayrouse (Foto: Movilpress)

Fátima Florez (Foto: Movilpress)

Pamela David (Foto: Movilpress)

