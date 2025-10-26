Este domingo los argentinos eligieron a sus futuros diputados y senadores en Elecciones Legislativas y por eso las escuelas de todo el país se llenaron de ciudadanos ejerciendo su deber cívico, y entre ellos los famosos.
En las escuelas de la Capital Federal, la cámara de Ciudad Magazine encontró a Mirtha Legrand, que retomó el sano hábito electoral después de su faltazo en mayo, el primero en sus más de 70 años sufragando.
También se pudo ver a Carmen Barbieri, Pampita, Graciela Alfano, Marcela Tinayre, Guillermina Valdés, Flor de la Ve, Juan Cruz Bordeau, Jorge Lafauci, Pamela David y Pampito, todos con looks muy domingueros.
TODOS LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN LAS URNAS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025
