Cada elección, desde el regreso de la democracia, Mirtha Legrand (98) se presentó religiosamente a emitir su sufragio en lo que se convirtió en los últimos años en un verdadero evento de prensa debido a que sigue concurriendo pese a estar eximida de la obligatoriedad hace 28 años.

Sin embargo, este domingo marcó un antes y un después ya que Mirtha no fue a votar en las elecciones legislativas 2025 de la Ciudad de Buenos Aires, justificó su ausencia por cuestiones de salud.

Desde la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, en Palermo, lugar donde suele votar y posar para la prensa, Mariana Mactas confirmó la ausencia de Mirtha en móvil en directo.

Mirtha Legrand votando en 2019 (Fotos: Movilpress)

Leé más:

SE SUPO POR QUÉ MIRTHA LEGRAND NO FUE A VOTAR POR PRIMERA VEZ EN 42 AÑOS

“Es casi uno de los rituales de todas las elecciones esperarla porque sabemos que a Mirtha le encanta votar y, lamentablemente, esta es la excepción”, dijo Mariana antes de leer un mensaje que la diva le envió a la periodista Cecilia Martí, también de TN.

“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar”, le escribió Mirtha a Cecilia.

“Estaba en duda por la lluvia, el cambio de clima y estas actividades que sabemos que tiene. Pero, como sabemos que le gusta mucho votar, la vinimos a esperar en esta escuela. La próxima será”, explicó la periodista, que contó que Mirtha ni siquiera figuraba en el padrón con su nombre real: Rosa María Martínez Suárez.

Mirtha Legrand votando en 1951 (Fotos: Archivo general de la Nación)

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.