La voracidad con que Mirtha Legrand fue al hueso de Mauro Szeta no apichonó al periodista, quien justificó con lujo de detalles la severa decisión que tomó sobre no compartir la cama con su esposa pese a convivir.

“¿Vos no dormís en la cama con tu mujer? ¡De entrada te lo pregunto!”, indagó Legrand a quemarropas.

Entonces, el invitado a La Noche de Mirtha admitió: “Es verdad. Tomé la decisión más sana de mi vida, consensuada con mi esposa”.

Mauro Szeta y María Clarissa Antonini. (Foto: @mauro.szeta)

“Primero yo le dije, ‘no quiero dormir más con vos’”, continuó Szeta.

Mirtha Legrand.

“¡Ay, qué feo!“, se escandalizó la conductora.

POR QUÉ MAURO SZETA NO DUERME CON SU ESPOSA

“Tiene un motivo. Los dos roncamos. Yo me acuesto más tarde que ella porque me quedo mirando en general o causas judiciales o programas de chimento. Entonces , si me acuesto más tarde y ella entra a la cama, está roncando”, argumentó.

María Clarissa Antonini y Mauro Szeta. (Foto: @mclarissa66)

Por eso razonó: “La solución armoniosa fue tener camas separadas. Y nos encontramos cuando tenemos ganas en una cama neutral”.

Al final, Mirtha Legrand subió la apuesta al preguntarle si María Clarissa Antonini le decía “no tengo ganas”, a lo que Mauro Szeta exclamó resignado tras 15 años de relación: “¡Siempre!”.