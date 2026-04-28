Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena tras una noche consagratoria en México. En la Arena Ciudad de México, la artista se impuso por decisión unánime ante Alana Flores en el combate estelar de Supernova Génesis 2026. Sin embargo, más allá del triunfo, lo que generó mayor repercusión fueron sus impactantes declaraciones sobre su salud mental.

“Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y no tenía ganas de vivir”, confesó, visiblemente emocionada. Además, reveló que había estado medicada: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo: el deporte es mejor que los antidepresivos”.

Qué dijo Lauta sobre la depresión de Flor Vigna tras la separación (captura de eltrece)

Qué dijo Lauta sobre la depresión de Flor Vigna tras la separación

Sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron múltiples reacciones. En ese contexto, el ciclo Puro Show fue a buscar a su ex pareja, Lauta, quien fue consultado sobre el difícil momento que atravesó la cantante tras la separación.

Lejos de profundizar en el tema, el músico fue cauto al responder: “Un duelo nos duele a todos. A vos calculo que también, si tenés un duelo, te va a doler”.

Cuando le preguntaron si la depresión había estado vinculada a la ruptura, fue claro: “No sé, hermano, no te puedo contestar qué es lo que siente ella. Preguntáselo a ella”.

Sobre cómo fue el vínculo tras la separación, Lauta aseguró que todo se dio en buenos términos: “Cuando nos separamos, como cualquier persona, hablamos. Nos llevamos muy bien y siempre fue así. Charlamos todo lo que teníamos que charlar y cada uno siguió con su vida”.

Antes de cerrar, le dedicó unas palabras a su ex: “Le deseo lo mejor, ella es una capa”.

Finalmente, Lauta también descartó versiones de terceros en discordia: “No, hermanito”.