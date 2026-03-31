Flor Vigna se prepara con todo para su próximo desafío: el enfrentamiento con la streamer mexicana Alana Flores en la Supernova Génesis 2026, que se llevará a cabo el 26 de abril.

En ese contexto, la artista compartió en sus redes sociales parte de la estricta rutina física y alimenticia que sigue para llegar en forma al combate, que tendrá cuatro rounds.

Video: Flor Vigna mostró su exigente rutina para bajar 8 kilos en un mes antes de su pelea

Flor Vigna mostró su exigente rutina para bajar 8 kilos en un mes antes de su pelea

“Dale que ganamos esta pelea. Intentando bajar 8 kilos en un mes”, escribió Vigna junto a un video en el que se la ve con indumentaria deportiva, lista para entrenar, mientras muestra una alimentación basada en opciones livianas como la lechuga.

Además, en otro de los clips que publicó, se la puede ver entrenando intensamente en un club, con el cuadrilátero de boxeo a pocos metros, realizando exigentes movimientos propios de la disciplina.

La preparación de Flor no solo responde a una cuestión física, sino también a la fuerte rivalidad que se generó con su contrincante, lo que sumó aún más expectativa al evento de boxeo femenino.