Pasaron dos años y una semana desde que Florencia Vigna comunicó que con Luciano Castro habían decidido separarse, después de “intentar todo”, y ahora la cantante sumó un reclamo público contra el actor.

“Me boludearon mucho”, reiteró Flor sobre un escenario de Carlos Paz, donde fue la atracción principal del desfile del estilista Roberto Vernucci.

Entonces reveló: “Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía”.

Flor Vigna escrachó a Luciano Castro una vez más.

La chicana se sumó al reciente videoclip de 53 segundos que lanzó donde se ve con la remera Guapa sí, tarada no, y donde se queja de “qué baja está la vara”, en explícita burla a Luciano.

El reclamo en público de Flor Vigna a Luciano Castro

“¡Devolveme la plata!”, exclamó con el tono irónico del meme.

“Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos”, remató Flor Vigna para fundamentar su palito a Luciano Castro.