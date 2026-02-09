El ensayo de Florencia Vigna antes de protagonizar el show principal en un desfile de moda en Carlos Paz estaba siendo mostrado en vivo por Intrusos, y el gesto de la cantante al descubrir que querían entrevistarla enfureció a Paula Varela.

Apostado en el complejo donde se realizaría el evento, Pablo Layús advirtió: “Flor dijo que iba a hablar con los medios después de su pasada y su canción, presentación de su nuevo tema. Si quieren intentamos y nos acercamos. Tenemos que tener riesgo de que nos saquen cag...”.

“No será la primera ni la última vez”, reaccionó Varela frente a la advertencia de su compañero, y luego chicaneó a la artista por jactarse por haber lanzado un tema de apenas “53 segundos”.

Florencia Vigna.

Mientras Adrián Pallares le pedía a Varela que se contenga para poder conseguir la entrevista con Vigna, el movilero comenzó a caminar y comenzó “a hacerle señas a Flor”, sin tener “encendida la luz de la cámara”.

Por qué Flor Vigna se escapó de Intrusos

En plena caminara, Flor bajó del escenario, se reunió con dos productores y se desapareció a paso redoblado mientras escuchaba el sonido que salía de su celular.

“¡Mirá cómo se va! Seguro le avisaron“, exclamó el conductor.

Florencia Vigna.

Por eso, Paula Varela defenestró a la ex de Luciano Castro por su gesto: “Estaría que te de una nota, Pablo. Es medio un papelón lo que estamos viendo”.

Y fundamentó su crítica contra Flor Vigna sin contemplar el ruego del colega que pretendía dialogar buena onda con la cantante: “Si vos te ponés una remera en un video que dice guapa sí, tarada no, y te subís a todo eso... Si ella pincha la vamos a buscar”.