Horacio Pagani en Artear (Foto: Hernán Khatchadourian)

Las polémicas frases machistas de Horacio Pagani sobre en Bendita las mujeres que practican y hacen periodismo sobre fútbol causaron estupor en la farándula, pero un comentario hecho en Intrusos lo equiparó en escándalo: “¿Quién le puso los pañales al panelista?”.

En el ciclo de América, Adrián Pallares y sus panelistas debatían sobre la actitud de Edith Hermida que salió a defender a capa y espada al único panelista original de Bendita que le quedó tras la partida de Beto Casella, cuando Paula Varela dejó salir de su boca palabras malinterpretadas.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro contó que Hermida se trenzó en una discusión con Guillermo Poggi en el ciclo radial de La 100. “Poggi dijo ‘yo lo conozco a Pagani de hace años, más que vos y empezaron así…”, llegó a decir la panelista antes de que Paula Varela lanzara una frase que desconcertó a todos.

“¿QUIÉN LE PUSO LOS PAÑALES A HORACIO PAGANI?”: LA FRASE QUE HIZO ESTALLAR A LOS INTRUSOS

“Quién lo conoce más a Pagani. ¿Quién le puso los pañales a Horacio Pagani?”, dijo Varela, captando de inmediato la atención de Pallares, que no daba crédito a sus oídos. “¿Qué..?”, dijo el conductor, todavía atónito, generando comentarios de los demás integrantes de la mesa.

“Pero no, chicos… ¡de bebé! Dije pañales como diciendo ‘quien lo conoce de más chiquito’. ¿Cómo voy a decir esa barbaridad? Igual, es el principio y el fin”, dijo Paula, atajándose de los comentarios, Y tratando de hacer entrar en razón a sus compañeros.

Edith Hermida y Horacio Pagani| Créditos: Instagram

“Uno puede pensar esas cosas y contarlo con los amigos y la familia, y en la tele tratar de ser un poco más empático”, cerró Pallares, dando por finalizado el malentendido.

