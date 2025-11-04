El lunes, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich condujeron un especial histórico de Intrusos por los 25 años del clásico ciclo de espectáculos fundado por Jorge Rial.

En el programa, varios exintegrantes del staff, como Luis Ventura, Marcelo Polino, Tartu, Daniel Ambrosino y Camilo García, se sumaron a la mesa para celebrar el aniversario.

En medio de los reencuentros, Paula Varela hizo un comentario sobre Jorge Rial que sorprendió a todos y provocó una rápida reacción de Pallares, quien intentó callarla en vivo.

Intrusos (América)

QUÉ DIJO PAULA VARELA SOBRE JORGE RIAL Y CÓMO REACCIONÓ ADRIÁN PALLARES

“Armar la mesa de ayer llevó tres meses. Fue toda una logística”, comentó Pallares sobre la organización del especial.

Con picardía, Paula intervino: “¿Alguno no quiso compartir?”. Pese a la negativa del conductor, sus respuestas dejaron entrever que hubo ausencias notorias. “Tendremos una mesa más antes de que terminen estos 25 años de Intrusos”, dijo Adrián, sin apagar la curiosidad de su compañera.

Fue entonces cuando Paula lanzó: “Yo estoy intentando con George (por Jorge Rial)”.

En ese momento, Pallares reaccionó con firmeza: “No, no, no te metas. Hay lugares en donde no te tenés que meter. Dejalo tranquilo”.

En la misma línea, Rodrigo Lussich agregó: “George, si quiere venir, esta es su casa. Él la hizo. Puede entrar y salir cuando quiera”.

A pesar de las advertencias, Paula insistió: “¡Que haga un móvil o algo!”.

Y Pallares volvió a marcarle el límite: “¡Paula! Dejalo tranquilo”.

Con humor, Marcela Tauro intervino: “Están negociando”, mientras Pallares cerró el tema entre risas: “Sí, nosotros damos un paso al costado”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.