El mundo de la radio está de luto. Este miércoles, María Eugenia Karall, reconocida locutora y figura de Radio 10, murió a los 52 años.

“Gran persona. La vamos a extrañar”, afirmó Jorge Rial en Instagram, en medio de sus vacaciones por Italia.

La noticia fue confirmada por la propia emisora a través de sus redes sociales y rápidamente se multiplicaron los mensajes de dolor y homenaje.

María Eugenia Karall.

“Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, expresaron desde la radio en un emotivo posteo.

El adiós de colegas y oyentes: “Vamos a extrañar su voz y su cariño”

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de quienes compartieron trabajo y amistad con Karall. Compañeros, oyentes y amigos destacaron su calidez, generosidad y profesionalismo.

María Eugenia Karall. Por: Fernando Gatti

“Qué recuerdo amoroso dejas, abrazo a la familia”, “Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona”, “Euge fue una compañera maravillosa, hermosa, cálida y empática, además de una enorme profesional. Vamos a extrañar su voz, su humor, pero sobre todo el cariño que jamás escatimó ni a propios ni a ajenos”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en las redes.

El homenaje en el aire de Radio 10

Durante toda la jornada, Radio 10 le dedicó un sentido homenaje a Karall. En plena emisión de Argenzuela, el programa de Jorge Rial, el periodista Mauro Federico se tomó unos minutos para recordarla y despedirla al aire.

“Trabajábamos hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio. A veces hizo reemplazos aquí en Argenzuela y también trabajó con nosotros en esta etapa”, contó Federico.

El periodista destacó la lucha de Karall en el último tiempo: “Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy”.

Y agregó: “A todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también un excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”.

Federico remarcó la importancia de tenerla cerca en el trabajo: “Tener trabajando al lado a alguien como Eugenia era saber que si te mancabas, si la voz te fallaba, si tenías que toser, si te daban ganas de pillar, ella estaba ahí siempre y cubría como lo que era, una gran profesional”.

A modo de cierre, la definió con palabras que resonaron en todo el estudio: “Era una mina bárbara, con valores, con ideas que siempre las exponía y que le daban a su trabajo de locutora, que muchas veces pareciera ser decorativo y no lo es, un sentido muy trascendental, sobre todo para los que estábamos a su lado en su mandato”.