Mientras Morena Rial espera que la Justicia disponga su traslado a una casa donde cumpliría arresto domiciliario, su papá Jorge Rial (63) disfruta de unas merecidas vacaciones junto a su pareja María del Mar Ramón (32) en Florencia (Italia).

En las últimas horas, el conductor de Argenzuela publicó algunas fotos paseando por esa ciudad musicalizadas con temas de Tiziano Ferro, mientras su hoja espera las decisiones judiciales encerrada en la Unidad 51 de Magdalena.

Jorge Rial en Florencia (Foto: Instagram @jrial)

Las imágenes se viralizaron justo cuando la situación de Morena atraviesa uno de sus momentos más críticos. La joven permanece detenida tras incumplir los requisitos de la excarcelación y espera que la Justicia le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria.

LAS FOTOS DE JORGE RIAL Y SU NOVIA EN FLORENCIA

Este lunes, la cuenta de Twitter de SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre por América, compartió más tomas de Jorge paseando por Florencia junto a María del Mar. Las mismas estaban tomadas por turistas.

Jorge Rial y María del Mar Ramón en Florencia (Foto: Twitter/ X @SQP)

Por su parte, el conductor compartió una imagen de la bandeja de vegetales que consumió como parte de su dieta, y la vista de un jardín de ensueño tomada desde su balcón.

Los días de relax de Jorge Rial, a dos semanas del traslado de Morena al penal de Magdalena (Foto: Instagram)

Días atrás, Rial habló sin filtros sobre el presente de su hija mayor. “Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, sostuvo en el programa Carnaval.

A pesar de la distancia, el periodista le hizo llegar mercadería y productos de higiene personal a Morena. Sin embargo, la joven dejó en claro en un comunicado que no quiere recibir visitas de su familia en la cárcel, desde donde hace publicaciones en sus redes sociales para poder pagar sus gastos.

