En medio del difícil momento que atraviesa Morena Rial, su abogado Alejandro Cipolla habló en el programa Mujeres Argentinas sobre las condiciones en las que se encuentra detenida la hija de Jorge Rial en la Unidad 51 de Magdalena, y respondió si la joven tiene miedo de sufrir represalias por su apellido.

Durante la entrevista, el letrado explicó que, debido a su exposición mediática y a la posibilidad de que alguna interna intente dañarla para ganar notoriedad, se tomó una medida especial: Morena está aislada del resto de la población carcelaria.

“El doctor Leiro, que me reemplazó porque estoy con algunos problemas de salud, fue al penal y se aseguró de que Morena esté sola y alejada de todas las detenidas. Más allá de que es una persona pública, cualquier interna que no tenga nada que perder podría intentar lastimarla para tomar relevancia pública”, detalló Cipolla.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

A su turno, Leiro confirmó que esta decisión no se debe a privilegios, sino a razones estrictamente de seguridad: “Si algo le pasara, la responsabilidad recaería sobre la directora de la unidad. No es porque sea hija de un famoso o por ser Morena, sino para evitar riesgos”, sostuvo.

Sobre si Morena siente miedo, Leiro no dudó con su respuesta y cerró: “No, Morena no tiene miedo. Está muy contenida, tanto por el área psicológica, como psiquiátrica, y por el servicio penitenciario. Además, la están acompañando constantemente”.

Alejandro Cipolla en el cumpleaños de Fabián Esperón (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL GRAVE PROBLEMA QUE ENFRENTA MORENA RIAL EN EL PENAL DE MAGDALENA: LAS DURAS CONDICIONES DE LA UNIDAD 51

Morena Rial vive uno de los momentos más duros de su vida. Luego de su detención, la joven fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, un establecimiento penitenciario destinado exclusivamente a mujeres, donde, según revelaron en LAM, las condiciones no serían las mejores.

El penal, ubicado sobre la ruta 11, kilómetro 111, forma parte de un complejo compuesto por las Unidades 35, 36, 46 y la 51, que aloja a unas 525 detenidas que cumplen condena o esperan resolución judicial. Aunque el establecimiento cuenta con talleres y cursos, las internas deben enfrentar serias dificultades vinculadas a la infraestructura y los servicios básicos.

Desde el programa conducido por Ángel de Brito informaron que el lugar “tiene mucha humedad y la higiene deja mucho que desear”, además de que el servicio médico sería deplorable, lo que genera preocupación entre las presas y sus familias.

Otro de los puntos que más afecta a Morena es que la Unidad 51 no cuenta con espacios para madres con hijos, por lo que su pequeño Amadeo permanece al cuidado de su papá, Jorge Rial y su hermana, Rocío, una situación que agrava el difícil presente de la joven.

En cuanto a las actividades diarias, las internas pueden participar en talleres textiles y de panadería con salida laboral, y reciben alimentación mediante un servicio de catering que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena con menúes rotativos. Las visitas están habilitadas los sábados y domingos, bajo un estricto protocolo.

Foto: Captura (América)

Además, se supo que el penal no dispone de pabellones para pacientes psiquiátricas; en esos casos, las detenidas son trasladadas al anexo femenino de la Unidad 45 de Melchor Romero, lo que evidencia las limitaciones del sistema en materia de salud mental.