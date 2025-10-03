Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre apuntó directamente contra Morena Rial luego de la escandalosa detención de la hija de Jorge Rial en la cárcel de Magdalena.

En El Observador 107.9, la conductora fue categórica al dar su opinión sobre la situación judicial de la joven: “Ella no me causa empatía porque es chorra, provocadora y agresiva”, lanzó, desatando una verdadera polémica.

La panelista de LAM explicó que su mirada no tiene que ver con prejuicios, sino con la conducta que Morena mostró en los últimos años. “No me conmueve, no me moviliza. Hay gente que te da ternura, pero ella no: siempre la veo en actitud de pelea, de provocar, de victimizarse. Y así es difícil que la gente se ponga de tu lado”, agregó.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

El comentario encendió el debate en la mesa, pero Yanina se mantuvo firme en su postura y remarcó que Morena “elije exponerse de esa manera” y que por eso “no puede esperar comprensión cada vez que se mete en un escándalo”.

Yanina Latorre: (Morena Rial no me causa empatía porque es chorra, provocadora y agresiva”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ ALEJANDRO CIPOLLA, EN MEDIO DE LA CAUSA JUDICIAL DE MORENA RIAL: “ESO NO VA A SUCEDER”

La situación judicial de Morena Rial sigue sumando capítulos, y su abogado, Alejandro Cipolla, salió a responder de manera contundente en sus redes sociales.

En medio de rumores y fuertes cuestionamientos por su defensa, el letrado compartió un mensaje dirigido a quienes lo critican por representar a la hija de Jorge Rial: “Para todas las personas que me envían mensajes pidiéndome que no ayude más a @moreerial o las constantes agresiones, informo que eso no va a suceder y voy a seguir en su defensa técnica”, posteó en Instagram Stories.

Con estas palabras, Cipolla dejó en claro que no dará un paso al costado, pese a los comentarios en contra y la presión mediática que rodea la causa.