El 29 de septiembre, Morena Rial fue detenida por no cumplir con las obligaciones impuestas por la Justicia tras su primera detención, en una causa por robo. Trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, la hija de Jorge Rial se perderá un momento único en su vida y en la de su hijo Amadeo: el primer cumpleaños del bebé.

Morena dio a luz a Amadeo el 6 de octubre de 2024, fruto de su relación con Matías Ogas, y no podrá estar presente en la celebración de su primer añito.

Además, la influencer es madre de Francesco, fruto de su vínculo pasado con Facundo Ambrosioni, a quien no ve desde diciembre del año pasado. El menor vive en Córdoba con su papá.

Morena Rial dio a luz a Amadeo el 6 de octubre de 2024. Foto: Movilpress e Instagram.

MORENA RIAL NO ESTARÁ PRESENTE EN EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE SU BEBÉ

Facundo Ventura contó en La posta del espectáculo: “Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando el cumpleaños de Amadeo. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío Rial”

“Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida”, informó el periodista.

