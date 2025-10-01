Morena Rial volvió a ser detenida por incumplir las condiciones de su excarcelación.

En las últimas horas, su amigo abogado Alejandro Cipolla explicó que la Justicia revocó el beneficio de excarcelación que había obtenido, debido a que no cumplió con una serie de condiciones: realizar un tratamiento psicológico y conseguir un empleo estable.

Al no presentar comprobantes que acrediten ambos puntos, volvió a estar tras las rejas, aunque ante la Justicia sí pudo demostrar cómo se mantenía y cómo alimentaba a su hijo Amadeo.

En ese marco, se supo de dónde obtenía dinero Morena Rial para solventar sus gastos y los de su bebé sin tener un ingreso fijo, estable. “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado constancia de que era Jorge Rial quien la mantenía”, detalló Cipolla en nota con TN.

El ingreso económico que Morena generaba por cuenta propia provenía de la publicidad en Instagram.

Morena Rial, otra vez detenida: qué pasó con su bebé Amadeo

El 29 de septiembre,Morena Rial volvió a ser detenida luego de haber conseguido una excarcelación extraordinaria. La hija deJorge Rialno cumplió con las reglas de conducta que le había impuesto la Justicia.

“No cumplió con las dos semanas de firmas, no cumplió con la terapia obligatoria, no había presentado una constancia de empleo y le revocaron la excarcelación”, explicó Pía Shaw en A la Barbarossa, en comunicación telefónica con Fernando Burlando, el abogado que había logrado su primera liberación y que terminó distanciado de la joven.

En ese marco, Burlando habló de la pena que podría recibir Morena y reveló quiénes están a cargo de su hijo Amadeo, de 11 meses.

“No recuerdo cómo estaba calificado el delito, pero creo que era robo calificado en banda. La pena que le cabría podría ser de 10 años máximo”, señaló el letrado.

MORENA RIAL DETENIDA: QUIÉN QUEDÓ A CARGO DE SU BEBÉ AMADEO

“¿Vos sabés con quién está el bebé?”, le preguntó Georgina Barbarossa.

Burlando entonces puso en escena a Rocío y a Jorge Rial:“Sé que la hermana de Morena y Jorge asumieron un compromiso muy humano y de interés. Él quería la recuperación de su hija”, contestó, dejando entrever que el pequeño Amadeo habría quedado al cuidado de su tía y de su abuelo.

