La opinión de Luis Ventura sobre el regreso de Silvia D’Auro volvió a estar atada a su guerra personal con Jorge Rial, y esta vez los gestos del presidente de Aptra fueron todavía más elocuentes que sus filosas palabras.

“No sé nada”, aclaró Ventura de movida sobre la actualidad de la mamá adoptiva de Morena y Rocío Rial.

Aunque luego reconoció en tono sugestivo estar al tanto de la fuerte interna familiar: “Yo sé todo, pero le lo guardo. Lo he vivido en su época”.

Luis Ventura sobre la familia de Jorge Rial.

Hasta hizo un show de gestos en el momento en que el periodista de Puro Show le consultó si coincidía con los amigos de Silvia en que “si ella contara su verdad se podriría todo”.

La relación de Luis Ventura con Jorge y Morena Rial

“¿Qué quieren que les diga? Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le cuelga”, remató sarcástico.

“Me comí un montón de palos por cosas que no hice, o que me revolearon después, pero forma parte de la elección de cada uno en su momento. No me voy a hacer el bobo de mirar para otro lado y decir ‘no lo viví’, porque vivido está“.

Descubren a Silvia D'Auro en una pelea con pasajeros de buquebus / Foto Instagram

Luego aseguró que cortó relación también con Morena Rial: “Les deseo la mejor de las suertes y que Dios los bendiga”

“Jorge hace algunos meses me hizo una denuncia donde teóricamente yo hice un aprovechamiento psiquiátrico de una de sus hijas, cuando fue todo lo contrario”.