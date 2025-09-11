Hace algunas semanas, Luis Ventura aseguró que Emilia Attias estaba embarazada de su pareja, Guillermo Freire. La versión generó gran revuelo mediático hasta que la actriz utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia.

En las últimas horas, Attias volvió a referirse al tema en una entrevista con Puro Show (eltrece) y apuntó directamente contra el periodista: “Fue un rumor tan nacido de no sé dónde que me quiero cruzar con Luis Ventura para decirle: ‘¿Quién te dijo eso, cómo fue?’. Me pareció un montón”, declaró.

Foto: Instagram (@emilia_att)

Sobre el supuesto embarazo, la actriz fue categórica: “Está cero en los planes, por eso me sorprendió. No hay nada. Capaz hubo una confusión porque me hice estudios, pero dale… ¿en serio? Soy mujer, todos los años hay que hacerse controles ginecológicos”.

EMILIA ATTIAS SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON NICO VÁZQUEZ

En otro tramo de la charla, Emilia Attias se refirió al fandom de Casi Ángeles, que en redes fantasea con un romance entre ella y Nico Vázquez, tras la separación del actor y Gimena Accardi: “Yo los adoro a los dos, son muy amigos y me sorprendió cómo el fandom los linkeaba. Después se critica cuando una amiga le roba el novio a otra y, de golpe, estaban incitando a que yo haga eso. Gimena es muy amiga mía, ¿de qué estaban hablando? Me pareció un horror. Están sufriendo mucho y no es algo para tomar con humor”.

Finalmente, habló de su vínculo actual con el Turco Naim luego de la separación: “Muy bien, me preguntan cada vez que me ven y siempre digo lo mismo. Nos queremos mucho y está todo muy bien. Es una gran persona”.