En medio de los fuertes rumores de embarazo, Emilia Attias -que está en pareja con Guillermo Freire- eligió una original forma de responder y lo hizo desde sus redes sociales.
La actriz y modelo publicó en Instagram una foto del vidrio trasero de un auto con un cartel que decía una contundente frase en inglés: “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocame”).
El posteo, acompañado de un listado de reflexiones y momentos de su día a día, generó rápidamente la reacción de sus seguidores, que no dejaron pasar la ironía.
Con este gesto, Emilia no solo jugó con el humor, sino que también dejó en claro que las versiones sobre su maternidad son, por ahora, solo especulaciones.
EMILIA ATTIAS CONFIRMÓ QUE ESTÁ DE NOVIA TRAS SEPARARSE DEL TURCO NAIM
A poco de que Turco Naim revelara que ya comenzó los trámites de divorcio con Emilia Attias, con quien tiene a su pequeña Gina, la modelo confirmó que comenzó una nueva historia de amor.
“Estamos bien, estamos tranquilos”, atinó a decir Emilia luego de que el cronista de LAM, Rodrigo Bar, le consultara por la foto que viralizó Pochi (de la cuenta de Instagram @gossipeame y panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) donde se ve a la joven muy cerca de otro hombre.
“Emilia Attias llegando ayer a Caix con un hombre de la mano. ¿Será Guillermo Freire? ¡Me da que sí!”, había escrito Pochi en una imagen que subió a Instagram Stories donde se ve una mujer de espaldas (que sería Emilia) de la mano de un hombre.
Por último, la entrevistada ahondó en la relación que mantiene con el padre de su niña tras la ruptura y, entre otras cosas, se refirió a la crianza a distancia de Gina, después de que el actor se instalara en Ecuador: “Estaría buenísimo (que viva en la Argentina) sobre todo por nuestra hija. Todo se charla, pero bueno, hay que respetar también un poco lo que individualmente cada uno quiere hacer y en eso estamos, tratando de tener una evolución y una sabiduría superior en situaciones muy desafiantes de la vida”.