A poco de que Turco Naim revelara que ya comenzó los trámites de divorcio con Emilia Attias, con quien tiene a su pequeña Gina, Pochi (de la cuenta de Instagram @gossipeame y panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine), compartió en las redes una foto que dio que hablar.

“Emilia Attias llegando ayer a Caix con un hombre de la mano. ¿Será Guillermo Freire? ¡Me da que sí!”, escribió Pochi en una foto que subió a Instagram Stories donde se ve una mujer de espaldas (que sería Emilia) de la mano de un hombre.

Días atrás, el Turco se había sincerado al ahondar en sus sentimientos por su ex, en una nota que dio a Socios del Espectáculo: “Hablamos todos los días porque tenemos a nuestro solcito, porque nos llevamos muy bien y porque tenemos 20 años de amor increíbles. Nos tenemos un cariño enorme. La amo profundamente”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

TURCO NAIM BLANQUEÓ QUÉ SIENTE POR EMILIA ATTIAS, A POCOS DÍAS DE SU DIVORCIO

Luego de haber hablado a fondo de su separación de Emilia Attias (con quien tiene a su hija, Gina) en La Noche de de Mirtha -el progama que conduce Mirtha Legrand todos los sábados a la noche por eltrece- el Turco Naim no ocultó sus sentimientos por su ex.

“Hablamos todos los días porque tenemos a nuestro solcito, porque nos llevamos muy bien y porque tenemos 20 años de amor increíbles. Nos tenemos un cariño enorme. La amo profundamente”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

Por otro lado, el entrevistado no dejó lugar a la duda cuando le consultaron por la posibilidad de reconquistar a la modelo: “Se dicen tantas boludeces. Primero que todo es respeto por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella. Nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella, altruista y hay cero onda de todas las cosas que dicen, pero esto es de verdad. No hay agresión, no hay pelea, ¿reconquistar qué? Esas cosas ya están”.

Foto: Captura (eltrece)

“La ventanita nunca se cierra, ni con ella está cerrada la ventanita. Lo que digo es que todo se tiene que terminar hermoso, bien y nunca se sabe la vida. Estuvimos 20 años juntos y tenemos una hija, qué se yo qué puede pasar dentro de 10 años”, cerró Naim, firme.