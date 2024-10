Luego de haber hablado a fondo de su separación de Emilia Attias (con quien tiene a su hija, Gina) en La Noche de de Mirtha -el progama que conduce Mirtha Legrand todos los sábados a la noche por eltrece- el Turco Naim no ocultó sus sentimientos por su ex.

“Hablamos todos los días porque tenemos a nuestro solcito, porque nos llevamos muy bien y porque tenemos 20 años de amor increíbles. Nos tenemos un cariño enorme. La amo profundamente”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

Por otro lado, el entrevistado no dejó lugar a la duda cuando le consultaron por la posibilidad de reconquistar a la modelo: “Se dicen tantas boludeces. Primero que todo es respeto por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella. Nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella, altruista y hay cero onda de todas las cosas que dicen, pero esto es de verdad. No hay agresión, no hay pelea, ¿reconquistar qué? Esas cosas ya están”.

Foto: Captura (eltrece)

“La ventanita nunca se cierra, ni con ella está cerrada la ventanita. Lo que digo es que todo se tiene que terminar hermoso, bien y nunca se sabe la vida. Estuvimos 20 años juntos y tenemos una hija, qué se yo qué puede pasar dentro de 10 años”, cerró Naim, firme.

Turco Naim: “(Con Emilia) hablamos todos los días porque tenemos a nuestro solcito, porque nos llevamos muy bien y porque tenemos 20 años de amor increíbles. Nos tenemos un cariño enorme. La amo profundamente”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE CONOCIÓ UNO DE LOS TREMENDOS MOTIVOS QUE HABRÍA GENERADO LA CRISIS DE EMILIA ATTIAS Y EL TURCO NAIM

Luego de que Emilia Attias y el Turco Naim confirmaran que le pusieron punto final a su historia de amor de 20 años y con Gina, su hija de 7 años que tienen en común, Yanina Latorre dio más detalles sobre los factores que habrían desencadenado la crisis.

“Hoy me sumaron más data sobre esta separación. Otro de los problemas de ella con él sería la situación económica de ellos. Cuando empiezan a tener bares y a armar esta sociedad, ella lo tiró muy para abajo a él siempre reprochándole que nunca llegaron a ser empresarios grosos gastronómicos, y lo comparaba siempre con otros tipos que tenían mucha guita”, lanzó la angelita en vivo. Y agregó: “Y eso a él también lo habría tirado para abajo. Ella le ponía mucha presión económica”.

Qué dicen los escandalosos audios en los que el Turco Naim habló de Emilia Attias. Fuente: Web.

Tras escucharla, Pepe Ochoa intervino con más información: “Lo que pasa es que arrancaron con tres bares y después lo que pasó es que el Turco decide empezar a comprar propiedades, cambiarlas y revenderlas. Se metió más en eso y dejaron los bares un poco relegados”.

“Emilia lo tiró muy para abajo a él siempre reprochándole que nunca llegaron a ser empresarios grosos gastronómicos, y lo comparaba siempre con otros tipos que tenían mucha guita. Ella le ponía mucha presión económica”.

Por último, Ángel de Brito cerró con un análisis: “Es un clásico igual de las parejas del medio que cuando uno crece, no sé si es el caso, a veces pasa en otras parejas, no quiero meterlos a ellos porque realmente no lo sé, que cuando uno crece más, el otro se queda atrás y empieza a manejar distintas cosas del que más factura. Mujer u hombre, da lo mismo. Y ahí se empieza a generar ruido”.