Cuando trascendió la separación del Turco Naim de Emilia Attias en mayo pasado, la prensa buscó la palabra de ambos, que se negaron sistemáticamente a hablar dando vía libre a panelistas como Yanina Latorre a dar por seguras un montón de versiones al respecto.

En ese marco, la panelista de LAM llegó a decir: “Ella laburaba, le reclamaba el sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40; joven, muy bomba, madre. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”.

Con semejantes comentarios, la prensa encontró al Turco Naim en la puerta de los estudios donde grabó su participación en Almorzando con Juana y Oliver Quiroz de A la tarde fue enfático en sus preguntas sobre el divorcio del actor de Emilia Attias.

El Turco Naim (Foto: Captura eltrece)

QUÉ LE DIJO EL TURCO NAIM A UN CRONISTA DE A LA TARDE QUE PROVOCÓ LA INDIGNACIÓN DEL PANEL

En este sentido, cuando Oliver le preguntó sobre su supuesta llegada en pijama a un evento en el que le dijeron que estaba Attias con otro hombre, el actor dijo: “Son todas bolud… Se dicen tantas bolud… No seas tan chusmeta. Te faltan los ruleros”, le dijo Naim, provocando una polémica risa entre los colegas del notero, cuyas preguntas no se diferenciaban muchos de las de él.

“¿Cómo no voy a firmar un divorcio, bol…?”, le dijo Naim a Oliver cuando le preguntó si había vuelto a reconquistar a su ex, como dicen los rumores. “Por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella... Nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella”, asumió.

“A ver, chicos, cero onda de todas las cosas. No hay agresión, no hay pelea. ¿Reconquistar qué, bol…? Esas cosas ya están”, dijo el actor, que reconoció que no está cerrada la puerta a la reconciliación con su ex y negó que la ruptura sea por celos.

“Lo que dijeron es que yo no trabajaba y que ella era la única que trabajaba. Y eso es una estupidez. Yo siempre trabajé”, dijo y agregó señalando a Oliver: “Este sector es la prensa amarillista”. “Buscate un laburo honesto, bol…, dale”, cerró, con sorna ante el cronista.

