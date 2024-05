En medio de las repercusiones que despertó la noticia sobre la separación de Emilia Attias y el Turco Naim, con versiones de infidelidad incluidas, Yanina Latorre dio a conocer detalles sobre el final de esta historia de amor de más de 20 años y con Gina, la hija de 7 años que tienen en común.

“Él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa, muy deprimido. La empezó a perseguir y enloquecer”, lanzó la panelista, contundente, en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

El final del amor después de 20 años en pareja.

“Ella empezó a tener un vínculo con alguien y él la agarró con mensajes y chats hots con un tipo”, agregó, poco antes de que saliera a la luz que Nicolás Francella habría sido el tercero en discordia en esta relación.

Pese a las especulaciones, Emilia y el Turco decidieron dar a conocer un comunicado que rápidamente se viralizó en los medios y las redes: “Ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación en pareja, queremos comunicar con un profundo dolor que estamos atravesando una separación de común acuerdo”, se pudo leer en el posteo.

“No hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación y que pueden perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras”, añadió.

Y cerró: “Pedimos, por favor, respeto en el trato de esta información. Ya que es un momento muy doloroso e íntimo y hay una menor en el medio que hoy es nuestra absoluta prioridad”.

EL TURCO NAIM Y EMILIA ATTIA SE SEPARARON EN MEDIO DE UN ESCÁNDALO

Luego de dar varias pistas sobre una escandalosa separación tras 20 años de amor y una hija en común, Yanina Latorre reveló que los protagonistas de esta historia son el Turco Naim (57) y Emilia Attias (37), quienes tienen a su pequeña Gina, de 7 años.

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

Emilia Attias y Turco Naim en Punta del Este (RS Fotos)

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó.

Y cerró, poniéndose del lado de la modelo con unas contundentes palabras: “La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”.