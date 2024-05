Emilia Attias y el Turco Naim se separaron tras 20 años de relación envueltos en picantes rumores de infidelidad de parte de ambos. Mientras él le habría sido infiel con Florencia de la Ve, ella habría comenzado un romance simultáneo con Nicolás Francella.

En este contexto, Yanina Latorre reveló en LAM el malestar de la actriz con el humorista cada vez que se acercaba a él, coqueteándole, con intención de tener intimidad.

“Ella le reclamaba el sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido”.

“Ella laburaba, le reclamaba el sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40; joven, muy bomba, madre. La banco a ella. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”, expresó la panelista, remarcando que él no quería estar íntimamente con ella.

Cuando estaban presentando a la pareja que se separó en LAM, Yanina Latorre dio detalles picantes de su vida sexual: “Vienen mal desde hace un tiempo, o sea, pero no mal peleándose, ¿viste? Cuando hay uno que es más joven que el otro... Uno que tiene otras necesidades hormonales y el otro que se le empieza a dormir la cosita...”, lanzó.

“Vienen mal desde hace un tiempo, o sea, pero no mal peleándose, ¿viste? Cuando hay uno que es más joven que el otro... Uno que tiene otras necesidades hormonales y el otro que se le empieza a dormir la cosita...”.

“Claro, cuando la cosita no está tan trabajadora. Que a veces hay edad... A mí hoy la cosita no me funciona todo el tiempo tampoco”, agregó.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE EMILIA ATTIAS FUE QUIEN PUSO EL PUNTO FINAL A LA RELACIÓN

Antes de cerrar, Yanina reveló que fue Emilia quien tomó la decisión de separarse del Turco.

“Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”.

“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, sentenció, sin filtro.