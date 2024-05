Turco Naim dio una entrevista Ulises Jaitt donde reveló qué pensaba sobre la posibilidad de tener una relación abierta con Emilia Attias, dichos que se volvieron virales tras la supuesta separación con infidelidades.

“Nosotros llevamos 16 años y no ha habido infidelidades. Por lo menos descubiertas. Ahora, qué sé yo. Tampoco somos unos fanáticos que nos estamos persiguiendo”, dijo el actor en el 2021.

En ese entonces, agregó: “No estamos pendientes todo el tiempo de dónde está o a dónde fue el otro. Desde ese lado, es libre. Pero no sé si tengo la cabeza tan abierta. Me lo imagino en mi hija u otra generación”.

“No sé si no perdonaría, por ahí puedo llegar a perdonar. No sé. Lo que no hago es verlo como algo genial y decir ‘¿esta noche salís con éste?’. Por ahí estoy diciendo una burrada y alguien piensa que soy un cavernícola”, cerró en ese momento.

ASÍ FUE EL ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE EMILIA ATTIAS Y EL TURCO NAIM

Según pudo saber Ciudad, Emilia, el Turco y la hija de ambos se reencontraron el pasado domingo 12 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

La ahora expareja se reunió en un restaurante de sushi en la zona de Retiro, enfrente del Four Seasons.

Emilia Attias y el Turco Naim en la premiere de En la mira (2022) (Foto: Movilpress)

Emilia vestía ropa clara y lucía su pelo bien rubio. Testigos del encuentro aseguran que a ella y al Turco se los veía distendidos.

