“Una sola noche”, la película dirigida por Luis Hitoshi Díaz, fue la última producción que Emilia Attias y el Turco Naim protagonizaron en 2021 como pareja.

A pocos días de que se supiera que están separados, en medio de polémicos rumores de infidelidad, se supo de qué trata el film que podría definirse como un drama romántico.

Lucia, el personaje de Emilia, conoce a Horacio, interpretado por el Turco, y ambos se muestran los libros que están leyendo. Ahí comienza una compleja historia de amor en la que prima el deseo inmediato pero también la incertidumbre y la insatisfacción.

¿POR QUÉ SE SEPARARON EMILIA ATTIAS Y EL TURCO NAIM?

Luego de dar varias pistas sobre una escandalosa separación tras 20 años de amor y una hija en común, Yanina Latorre reveló que los protagonistas de esta historia son el Turco Naim (57) y Emilia Attias (37), quienes tienen a su pequeña Gina, de 7 años.

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó.

Y cerró, poniéndose del lado de la modelo con unas contundentes palabras: “La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”.