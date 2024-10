Invitado a Almorzando con Juana, el Turco Naim habló con la conductora y el resto de los comensales sobre la decisión de establecerse en Montañita (Ecuador) en medio de la crisis que marcó el fin de su relación de 20 años con Emilia Attias.

En la mesaza de este domingo, el humorista señaló que siente que “la desincronización es el problema” de la pareja. “Esto es como el mar, cuando está todo bien va. Y de golpe empezás a perder el timing y te desespera. (…) Y te quedás sin proyecto de vida en algún momento, inclusive. Porque tu proyecto está asociado a la otra persona. Eso es loquísimo”, analizó.

“Fueron 19 años. Fue un numerazo de tiempo, hermoso, tremendo y a la vez me parece muy loco porque nos llevamos mucho mejor ahora que antes”, agregó Julio Mario Sibara, antes de contar que conoció Montañita en la década de 1990 mientras buscaba el lugar ideal para surfear en el Pacífico.

POR QUÉ EL TURCO NAIM SE FUE A MONTAÑITA EN MEDIO DE LA CRISIS CON EMILIA ATTIAS

En ese sentido, Sibara contó que, en medio de la crisis con la actriz y modelo, no le vostó mucho decidir qué hacer con su vida. “Cuando me separé, hablábamos y le dije ‘Mirá, me quiero acomodar un poco, me voy un tiempo allá. Vos fijate, yo necesito bajar un poco a tierra’. Porque venía por el pasto y volví a la ruta”, relató.

“E hice un bar y ya está funcionando. Es increíble, está sobre el mar, 40 metros... Hacemos muchos pescados. Si bien es un bar grill, tengo también parrilla vegana”, explicó. “Había muchas ballenas. Fue un poema, pero estaba muy solo igual porque realmente estuve en la baja... temporada y anímica. Tuve que bancármela”, reveló el humorista, ex ShowMatch.

“Estoy solo, pero bien, con muchos amigos... Estoy feliz con eso. Hay veces que necesitás distancia. La vida dirá, qué sé yo, el viento. No sé. Pero bueno, ahora, en esta etapa”, reconoció, y no cerró la puerta a una eventual reconciliación con Attias.

