Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live información acerca de la separación del Turco Naím y Emilia Attias, quienes terminaron su matrimonio hace casi seis meses con escándalos de por medio.

“Ya hay firmado un acuerdo de divorcio. Previo a esto hubo un reencuentro bastante incómodo, sobre todo para él que quería reconquistarla; ahora el divorcio es un hecho finalmente”, dijo el periodista.

Entonces, contó cómo estaría atravesando este momento el humorista: “Me dicen que él está devastado porque Emilia está en pareja aunque no me confirman si con Cachete Sierra o con quien”.

Juan Etchegoyen comentó en X (Twitter) que Emilia Attias y el Turco Naim habrían firmado el divorcio. (Foto: X / Juan Etchegoyen)

“Quiero contarles que el Turco Naim se irá de la Argentina el 30 de octubre y habrá que ver cuando vuelve”, lanzó Juan sobre la determinación que tomó después del drástico cambio en su vida.

EL TURCO NAIM, DEVASTADO CON LA SEPARACIÓN DE EMILIA ATTIAS

Juan Etchegoyen también aseguró que el Turco Naím estaría devastado con la separación de Emilia Attias: “Le está resultando muy difícil el tema divorcio”.

“Trata de despejarse hablando y viendo a distintas mujeres pero le cuesta; y me dicen él está destrozado porque Emilia le confesó que está sumamente enamorada”, reveló el periodista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.