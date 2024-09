Emilia Attias pasó por el programa de Sebastián Wainraich La Noche perfecta, el late night show que se transmite de lunes a viernes a partir de las 23.30 por la pantalla de eltrece de lunes a viernes, y respondió varias picantes preguntas que el conductor le hizo sin tapujos.

Sebastián investigó a su invitada para conocer anécdotas de su vida y dio con un tema llamativo: el de cómo la modelo hizo para colarse cuando era una adolescente a una fiesta electrónica junto con sus amigas y hermanas.

Así fue que lanzó la pregunta sin miramientos, ante la sorpresiva reacción de la ex del Turco Naim.

Por: Estefania Lisi

QUÉ DIJO EMILIA ATTIAS CUANDO FUE ABORDADA POR SEBASTIÁN WAINRAICH COPN UNA PREGUNTA INDISCRETA SOBRE SU ADOLESCENCIA

- ¿Es verdad que te hiciste pasar por enferma para que te lleven en ambulancia y colarte en una fiesta electrónica?

- ¿Por qué tenés esa data?

- Y la producción trabajó mucho...

- Me hacés quedar muy bien. Por ahí mi hija está mirando la televisión... Si re tarde, pero sabía que venía.

- ¿Cuánto tiene tu hija? ¿Puedo saber?

- Casi 8, 7 para 8.

Es verdad, es verdad No me hice pasar por enferma en realidad. Lo que hice fue chantajear

- Acá hay un elefante blanco que no nos podemos hacer los duros

- ¿Qué?

- Al ser hegemónica, te da unas ventajas en esos casos, ¿no?. En ese momento. Yo como hegemónico te lo digo...

- Ay, y en ese momento era un poco como que no me aprovechaba de eso. No abusaba, no es que todo el tiempo lo hacía. Pero aprovechaba cuando quería aprovechar.

- Ajá.

- Y ahora tengo otros valores. Por supuesto. Porque, bueno, la vida, crecés. Pero a los 16...

- ¿Y te llevaron a la ambulancia? ¿Cómo? ¿Esto está bien que lo diga?

- No, está perfecto.

- Era menor, digo, tenía 16 años.

- Y bueno. Quería entrar, no me dejaban entrar, ese era el tema. No podía entrar por la vía legal.

- Y vos le dijiste al chofer de la ambulancia “¿me llevás?”

- A los chicos que estaban ahí, los enfermeros.

- Ajá.

- Sí, hablamos. No era la única, ¿eh? Nada, había dos, tres chicas más que...

- ¿Conocidas también?

- No. No. Familia, hermanas. Y unas amigas. Y bueno, éramos varias y dijimos, mira, no sé, queremos entrar. Doctor, doctor. Nos vamos a portar bien. No fue tan... Tan beboteado, no sé. Un poco picante también. Un poco amenazante. Probábamos estrategias hasta que vimos cuál funcionaba más.

- ¿Y cuál funcionó más?

- Un poco buena onda y un poco picante. Medio extorsión. “Llevame o te hago quilombo”. Algo así. No sé si fue por ahí, no me acuerdo tanto, pero fue como... Como un poco como entre picantita y como manipulando.

Abrieron las puertas, nos metieron adentro, ambulancia, algo pasó adentro, tiki, tiki, tiki, y bueno, llegó la ambulancia en medio de la fiesta. Y yo estaba muy prudente, que tampoco estuviera llena como acá, llena de luces, de tipo “¿qué está pasando?” Bajaron cinco chicas a los saltos, felices.

- Parece una despedida de solteros, ¿no? Como cayeron las chicas.

- No lo hagan en sus casas, no lo hagan nunca más.