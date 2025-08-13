El Turco Naim volvió a ser noticia, pero esta vez por motivos románticos. Según revelaron en LAM, el actor habría encontrado nuevamente el amor a un año de su separación de Emilia Attias, con quien estuvo en pareja durante dos décadas.

En medio de una charla distendida en el programa, en el programa de América deslizaron que el actor estaría saliendo con una directora de cine argentina llamada Tamae Garateguy (52).

La noticia llega después de que el propio Naim evitara dar declaraciones sobre su vida privada desde que en mayo de 2024 confirmó, junto a Attias, con quien tiene a su hija Gina, el final de su relación “en buenos términos” y sin terceros en discordia.

Foto: Captura (América)

Por ahora, ni Naim ni su nueva pareja hablaron públicamente, pero en el mundo del espectáculo el comentario ya está instalado: El Turco volvió a apostar al amor.

Emilia Attias. Foto: Instagram @emilia_att

EMILIA ATTIAS CONFIRMÓ QUE ESTÁ DE NOVIA TRAS SEPARARSE DEL TURCO NAIM

A poco de que Turco Naim revelara que ya comenzó los trámites de divorcio con Emilia Attias, con quien tiene a su pequeña Gina, la modelo confirmó que comenzó una nueva historia de amor.

“Estamos bien, estamos tranquilos”, atinó a decir Emilia luego de que el cronista de LAM, Rodrigo Bar, le consultara por la foto que viralizó Pochi (de la cuenta de Instagram @gossipeame y panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) donde se ve a la joven muy cerca de otro hombre.

“Emilia Attias llegando ayer a Caix con un hombre de la mano. ¿Será Guillermo Freire? ¡Me da que sí!”, había escrito Pochi en una imagen que subió a Instagram Stories donde se ve una mujer de espaldas (que sería Emilia) de la mano de un hombre.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Por último, la entrevistada ahondó en la relación que mantiene con el padre de su niña tras la ruptura y, entre otras cosas, se refirió a la crianza a distancia de Gina, después de que el actor se instalara en Ecuador: “Estaría buenísimo (que viva en la Argentina) sobre todo por nuestra hija. Todo se charla, pero bueno, hay que respetar también un poco lo que individualmente cada uno quiere hacer y en eso estamos, tratando de tener una evolución y una sabiduría superior en situaciones muy desafiantes de la vida”.