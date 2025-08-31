El rumor de embarazo de Emilia Attias (38), a poco menos de un año de la confirmación de su separación del Turco Naím Sibara (59) sorprendió a todos, y el empresario Guillermo Freire quedó bajo la lupa.

Hombre de negocios, Guille tiene una edad similiar a la modelo, es economista y hermano de Andy Freire, el exministro de Modernización, Innovación y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Formado en la Universidad Torcuato Di Tella, ocupó puestos jerárquicos en multinacionales líderes Arcor o Johnson & Johnson.

Guillermo Freire y Emilia Attias.

Hoy en día, su perfil de Linkedin aclara que trabaja en las Stealth Startup y YPO, razón por la cual viaja asíduamente a San Pablo, Brasil.

El embarazo que sorprendió a todos

Si bien fue Luis Ventura quien lanzó la primicia en A la Tarde, la confirmación del embarazo llegó de la mano del propio Freire, quien compartió la noticia con su círculo íntimo y no tardó en viralizarse.

Guillermo Freire, el novio de Emilia Attias. (Foto: @freireguillermov)

Aunque el romance de Attias y Freire vendría desde 2023, cuando el Turco habría descubierto a la madre de Gina Sibara (8) bailando acaramelada con Freire en el Hipódromo de Palermo.

“Para pensar en tener un hijo,me gustaría que la relación esté en ese estadío.Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”, había contado Emilia Attias en una reciente entrevista.