La actriz Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo, según confirmó el periodista Luis Ventura en el programa A la Tarde (América TV). La noticia fue presentada como un “último momento” en vivo, generando un gran revuelo.

“Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito”, expresó Ventura.

Durante el programa, Luciana Elbusto destacó una historia en Instagram publicada por Emilia Attias, donde se la ve comiendo junto a una amiga.

“Gina está esperando un hermanito”: el anuncio de Luis Ventura

En el video, su acompañante le dice: “Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”, lo que fue interpretado como una indirecta al posible embarazo.

Emilia Attias y su novio, Guillermo Freire en Punta del Este (Fotos: RS).

Quién es el novio de Emilia Attias

Emilia Attias está de novia con Guillermo Freire, a quien conoció en en 2023. El romance se oficializó a fines de 2024.

Emilia Attias, su hija Gina y el Turco Naim (Fotos: Instagram / emilia_att - turconaimok)

Emilia se separó del Turco Naim, con quien tuvo a Gina (8), en mayo de 2024. El Turco ahora vive en Ecuador.