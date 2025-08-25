A poco más de un año de ponerle fin a su relación de pareja de 20 años con el Turco Naim, padre de su hija Gina, Emilia Attias se sorprendió cuando la notera de Implacables le dijo que su ex estaría en pareja con la cineasta Tamae Garataguy.

Vale recordar que la actriz está en pareja con el economista Guillermo Freire, con quien no convive, pero apuesta a paso firme al amor.

Foto: captura de pantalla de elnueve, Implacables.

QUÉ DIJO EMILIA ATTIAS DEL SUPUESTO ROMANCE DEL TURCO NAIM CON LA CINEASTA

“Trascendió en los últimos días que tu ex pareja estaría teniendo una relación con una cineasta, ¿cómo es la relación entre ustedes? ¿Es buen padre con Gina?”, le preguntó la notera de Susana Roccasalvo.

Con cara de sorpresa, Emilia respondió: “Él es excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”.

Sobre el presunto romance de su ex, Attias agregó: “No sabía eso. ¡Ojalá! Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo”.

Y concluyó: “Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista”.

