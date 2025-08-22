Emilia Attias confirmó por primera vez en televisión que está de novia con Guillermo Freire.

La actriz e influencer visitó Otro día perdido, donde Mario Pergolini le comentó que los fans de Casi Ángeles le habían expresado a través de X su deseo de que saliera con Nico Vázquez, recientemente divorciado de Gimena Accardi.

Sin rodeos, Attias aclaró que está en pareja y explicó por qué nunca podría tener un vínculo amoroso con su colega.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Otro día perdido.

EMILIA ATTIAS CONTÓ EN TV QUE ESTÁ DE NOVIA Y HABLÓ DE NICO VÁZQUEZ

Pergolini: -Nos llamó la atención que cuando dijimos que ibas a venir acá empezó a circular en Twitter el deseo de un montón de gente, que veían en Nico Vázquez y en vos a una pareja en la ficción, decir “están los dos solos”…

Attias: -No, no, no. ¿Por qué ese morbo?

Pergolini: -Emilia, es ahora.

Attias: -No, no es ahora. Le voy a mandar un beso a mi novio Guille. Con Nico somos muy amigos. Somos como hermanos. Banco a los fans, pero no.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.