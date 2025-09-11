Jorge Rial opinó sobre el explosivo descargo de Adrián Pallares contra la TV Pública.

El actual conductor de Intrusos expresó sin filtros su bronca al ver que varios programas del canal estatal estaban nominados a los Martín Fierro 2025, y afirmó a los gritos: “¡Con la nuestra!”.

El clip de Pallares se viralizó en redes sociales y Rial se manifestó al respecto con un breve tweet con el que tomó postura: “Y un día lo dijo Pallares”.

Foto: captura de pantalla de X.

El furioso descargo de Adrián Pallares en Intrusos contra la TV Pública

“Pagan para estar ahí en la Televisión Pública. Es un programa que está lleno de laboratorio, que pagan para estar como el 85% de lo que está en la Televisión Pública, porque si no Karen Reichardt no estaría haciendo un programa en la Televisión Pública. De perros, de gatos y lo que sea”, dijo Adrián, a los gritos.

“La Televisión Pública, alguien algún día se va a parar y nos va a explicar por qué están loteando los programas que lotean. Porque de verdad no necesitamos ni un programa de pelo, ni un programa de reflexión a la noche, ni un programa que esté de cocina bancado por nada, ni el señor de los laboratorios de los rulos que pasea por toda la televisión argentina. No lo necesitamos”, continuó, visiblemente molesto.

“Después cuando vos preguntás, dicen ‘no, porque no le cuesta nada el canal’. Sí le cuesta, porque esa cámara que agarran la pagamos nosotros, ese sueldo del cámara lo pagamos nosotros. Entonces estamos bancando un montón de programas que no sabemos ni quién sos. No sabemos de dónde salís”, aseguró.

Sumando leña al fuego, Rodrigo agregó: “Esto pasaba en otros gobiernos y se quejaban, también pasó en este (de Javier Milei). Y hacían un escándalo”.

Harto, Pallares retomó: “¡Y con la nuestra! Bueno, ahora también. Con la nuestra estás haciendo un programa de no sabemos quién todavía. Ni qué, ni para qué”.

“Yo le doy un poquito de manija para que engrane”, finalizó Lussich, poniéndole un toque de humor al picantísimo descargo de su compañero.

