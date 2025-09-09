Con pocos días de anticipación la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio conocer el listado completo de los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 a la Televisión abierta.
En una emisión especial de Cortá por Lozano, Vero Lozano y Luis Ventura, presidente de la entidad, revelaron todos los candidatos a ganar la preciada estatuilla que se en la ceremonia transmitirá por Telefe el lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.
UNO POR UNO, TODOS LOS NOMINADOS A LOS MARTÍN FIERRO 2025 A LA TELEVISIÓN ABIERTA
REALITY
Cantando 2024 (América TV)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Expedición Robinson (Telefe)
JURADOS
Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América TV)
El Gran Premio de la Cocina -eltrece
INTERÉS GENERAL
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (el nueve)
Susana Giménez (Telefe)
NOTICIERO NOCTURNO
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
Carolina Amoroso (Telenoche - eltrece)
Soledad Larghi (América Noticias – América )
Romina Manguel (Opinión Pública - El nueve)
Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias - Telefe)
