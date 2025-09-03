Este miércoles en A la Tarde, Dani Ambrosino reveló ante los ojos de Luis Ventura un escándalo de gigantescas proporciones que surgió en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) cuando uno de sus miembros se autonominó.

En ese sentido, Ambrosino contó que esta decisión marcó el surgimiento de un chat paralelo entre los miembros de Aptra que están “enojadísimos con este personaje”. Ventura explicó que cualquier miembro puede agregar a las planillas con birome de quiénes se olvidaron ende terminadas categorías.

“Yo reviso la categoría y me doy cuenta que no está Luis Bremes y entonces lo anoto indicando que él no está. Ahora si yo no me veo porque se olvidaron o me ignoraron o no consideraron que mi trabajo haya sido bueno, y me agrego, me parece una falta de respeto y de ética”, sentenció.

SE SUPO QUÉ MIEMBRO DE APTRA SE AUTONOMINÓ A LOS MARTÍN FIERRO Y GENERÓ UN ESCÁNDALO

Así las cosas, la producción de A la Tarde se comunicó directamente con el periodista señalado por sus colegas: Damián Rojo. “Cumplí mi función de socio, lo que no hace Ambrosino, y corregí un dato que faltaba en el ayudamemoria como hacemos en cada rubro cuando falta algún dato”, se defendió el ex panelista de Mazzocco.

“Si yo veo que vos faltás en el rubro de conductora, te agrego a mano para el que venga atrás mío te pueda votar”, señaló Rojo, que fue por más. “Como yo fui el mejor panelista el año pasado en A la tarde, la rompí toda, tal vez los socios no me encontraban para votarme”, agregó con total cinismo.

Cuando Cora Debarbieri notó que en la misma lista en la que se agregó Rojo está Ambrosino, el periodista aprovechó la ocasión: “Yo creo que Daniel me borró de la lista”, dijo. “Me alegra que descubramos entre todos quién es el ‘topo’ de Aptra, el vigilante de Ambrosino, que después no juega para ustedes”, acusó Damián, desatando una fuerte discusión con su colega.

