“Vivan todo lo que puedan”. Con esa frase concluyó el conmovedor homenaje a Jorge Lanata en los Premios Martín Fierro de Radio, donde sus hijas, Lola y Bárbara Lanata, subieron al escenario para recibir el galardón en su nombre.

Ahora, Elba Marcovecchio, viuda del periodista, rompió el silencio en una entrevista con DDM y explicó los motivos de su ausencia en la emotiva ceremonia.

Conmovida, Marcovecchio expresó: “Luis (Ventura) me había invitado también para el homenaje en Infobae y le dije que a mí eso me moviliza mucho. ¿Sabés lo que no soporto? El año, el homenaje. Con un año atrás es tan palmario, tan elocuente... No es revivir. Jorge me genera esa ficción de que está al lado, lo escucho, aparece en Instagram, prende uno la tele y lo ve vívido. Todo eso me hace extrañarlo más”.

ELBA MAROVECCHIO HABLÓ SOBRE SU AUSENCIA Y SU RELACIÓN CON LAS HIJAS DE LANATA

La abogada también explicó que su ausencia tuvo una razón concreta: compromisos profesionales ineludibles.

“Luis fue siempre muy amoroso conmigo. Cuando me dijo la fecha del homenaje por la radio, le contesté que me era imposible. Tenía unas escrituras en París y volé el sábado a la 1 de la mañana. La escritura era el lunes a las 10 de la mañana hora de acá, no tenía ninguna chance de estar”, detalló.

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata. Foto: IG | elbitamarcovecchio

Cabe recordar que Marcovecchio sigue adelante con su labor jurídica, especialmente en causas mediáticas como la que mantiene Mauro Icardi contra Wanda Nara, donde actúa como representante legal del futbolista.

Consultada por Mariana Fabbiani sobre cómo está su vínculo actual con Lola y Bárbara Lanata, Elba fue contundente: “No creo que sea por ese lado. No creo que ellas hayan dicho nada, ni yo tampoco diría nada. Simplemente, en esta oportunidad, no podía ir”.

Para cerrar, reafirmó su explicación: “Me invitaron para el homenaje en Infobae, donde también estaban las hijas. Pero cuando me dijeron que el de la radio era el 27, supe que no tenía forma de estar. Fue una cuestión de agenda, no otra cosa”.