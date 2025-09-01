Desde que Jorge Rial comenzó a difundir los audios de funcionarios del gobierno nacional describiendo un supuesto mecanismo de pedidos de coimas, el escándalo no para de crecer y ahora la Justicia no sólo exigió que se frenen las filtraciones, sino que además estaría por allanar las oficinas del streaming.

Desde la cuenta de X de Carnaval, el medio en el que trabaja Rial, se emitió un comunicado explicando la situación:

Un Juzgado Civil ordenó que no se difundan audios de Karina Milei “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web ”De acuerdo a la resolución, el alcance de la medida judicial es “acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional” para resguardar “la intimidad y el honor de las personas involucradas”. También para proteger “la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”.

El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó las medidas oficiales por el escándalo con Jorge Rial. Por: Fernando Gatti

A su vez, en Intrusos aseguraron que “estarían por allanar los estudios de Caranal”, porque “quieren saber quién es la fuente” que provee del material sensible.

Qué dijo Jorge Rial

Jorge Rial denunció censura tras difundir audios de supuestas coimas

Al poco tiempo de que se conocieran las acciones de amparo, Jorge Rial hizo un irónico video “desde la clandestinidad” para manifestar su indignación ante el “arrebato de totalitarismo” por “ejercer un acto de censura”.

El posteo de Carnaval Stream en X.

“Nosotros de todas maneras estamos a derecho. Como me ven estoy tranquilo, dispuesto a cualquier requerimiento, salvo a revelar la fuente como nos exigen”.

“No nos van a callar. Esto al contrario nos da más fuerza, porque significa que estamos en el buen camino”.

Jorge Rial acusó al gobierno de Javier Milei de intimidarlo

“Están pidiendo allanamiento a periodistas”, pero “no vamos a parar”.

Además, el lunes por la mañana Jorge Rial había acusado en su programa de Radio 10 que el viernes “me clavaron un Falcon verde” en la puerta de la casa, como acto intimidatorio.

