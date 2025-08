La entrevista de Viviana Canosa (54) a Jorge Rial (63) en su regreso a la televisión abierta había marcado el primer beso tras 25 años, luego de haber triunfado juntos en Intrusos, y ahora algunos sospechan que habría algo más entre los conductores de Revueltos (Carnaval streaming)

“Yo no sé si no termina casada con Rial”, especuló Any Ventura con ironía.

“A mí me parece que ahí hay una química, una energía sexual terrible, se traspasa...”, continuó la panelista estrella de Bendita en un movil para Intrusos.

Any Ventura sobre Viviana Canosa.

Y cuando Karina Iavícoli contó que Rial está cerca de formalizar la convivencia con María del Mar Ramón, su novia colombiana, Any remató: “Nada es para siempre”.

LA OPINIÓN DE ADRIÁN PALLARES SOBRE CANOSA Y RIAL

Para Adrián Pallares, quien trabajó con ambos, “hay una química laboral muy fuerte” entre Rial y Canosa relativizando los coqueteos. De hecho, en la gacetilla de prensa se convocaba al primer programa de ellos como La boda del año.

“Como pasa en las series, cuando la parejita nunca concreta, la serie funciona. Cuando concretan, después la serie se pincha, porque lo que vos estás esperando en algún momento es eso que no pasa”, aseguró Pallares.

“Canosa está más linda que nunca”, cerró Any Ventura sobre la codiciada soltera.