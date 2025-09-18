El divorcio de Jorge Rial y las polémicas declaraciones de Silvia D’Auro sobre su propia hija Morena Rial la llevaron al hermetismo, y tras varios años rompió el silencio en Instagram con una foto que desató controvertidas reacciones.

Quien descubrió a D’Auro fue Fernanda Iglesias, quien además mantuvo contacto por haber sido la periodista a quien le contó su verdad sobre la hecatombe familiar.

“Ella está de viaje en la Costa Azul de Francia, en Antibes”, precisó la panelista de Puro Show.

La publicación de Silvia D'Auro en Instagram.

Posteo musicalizado con el tema Viva la Vida, de Coldplay, señaló Pampito.

El tour europeo lo hace junto a “una amiga esteticista que se llama Coty”, continuó Iglesias.

Los sorpresivos comentarios contra Jorge y Morena Rial en el posteo de Silvia D’Auro

Dado que la cuenta de la red social es privada, as reacciones a la foto con una copa de vino en la mano fueron todas positivas, y con indirectas a Jorge Rial y a Morena Rial, su hija adoptiva.

Las reacciones a la publicación de Silvia D'Auro en Instagram.

“Cuánta razón tenías”; “Te supiste retirar a tiempo”; “El tiempo te dio la razón”; “La vida siempre pone a cada uno en su lugar”, fueron algunas de las reacciones de los selectos seguidores de Silvia.

Las referencias implícitas eran a los problemas judiciales de Morena Rial por sus delitos, algo que en su momento Silvia D’Auro había señalado como habitual en niños abandonados de chicos, en una desafortunada frase durante una entrevista con Fernanda Iglesias.