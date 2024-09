Este martes los Socios del espectáculo plantearon la necesidad de hacer un homenaje a Intrusos como el que Olga organizó para Cris Morena, y entre una detallada revisión de foto encontraron una imagen en la que, junto a Jorge Rial, aparecía su ex, Silvia D´Auro.

“¡Silvia D´Auro tiene que estar!”, pidió Rodrigo Lussich, que recordó que la ex de Rial se encargaba de la facturación de las PNT´s (publicidades no tradicionales). “Se acuerdan de ese libro de Rial en que dijo que, en el último día en que se vieron, ella le mostró los senos y él no se los quiso tocar”, dijo el conductor.

Jorge Rial y Jorge Rial y Silvia D Auro, cuando su matrimonio era todo sonrisas. (Foto: Web)

“Porque él entró a su casa, ya estaban separados, y ella le puso las manos en los... ¿Era así?”, preguntó Rodrigo, ante el gesto de desaprobación de Adrián Pallares.

“¡Algo dice de los senos! Yo me acuerdo que dijo de las manos en los senos. (…) Él contó que ella le mostró y él avanzó hacia allí y ella le dijo ‘Acá están para vos’. Y él le dijo ‘No, no los voy a usar’”, cerró Rodrigo, fiel a su estilo.

CÓMO ES EL RELATO DEL LIBRO DE JORGE RIAL YO, EL PEOR DE TODOS

Nos volvimos a encontrar precisamente el día que murió Antonio Ventura, el padre de mi amigo Luis Ventura.

Fuimos los cuatro en el auto: las nenas, ella y yo.

Fue durante la tarde. En el camino, tuve la pésima ocurrencia de decirle que estaba muy flaca. A la vuelta, Silvia volvió con su camioneta a la casa del country. Yo me quedé con las nenas, en el departamento, hasta la noche. Llevé a las chicas con Silvia a la hora de cenar. La verdad es que yo no quería ni asomarme a la casa. La última vez que lo había hecho, unas semanas atrás, amenazó con denunciarme solo porque entré para llevarme unos libros y un par de botellas de whisky. La cuestión es que esa noche dejé a mis hijas en la casa y Silvia no tuvo mejor idea que recibirme con un camisón súper sexy. Se me acercó demasiado y me dijo:

—¿Enserio me ves más flaca?

Yo me quedé paralizado.

Entonces intentó llevar una de mis manos a sus pechos y me pidió:

—Tocá.

Yo no anduve con rodeos:

—Mirá, Silvia, no sé qué estás pretendiendo, pero yo no voy a hacer más el amor con vos.

Reconozco que fui demasiado duro. Pero lo fui porque no quise que abrigara ninguna esperanza.

A partir de ese momento cambió para peor. Me declaró una guerra sucia y violenta.

