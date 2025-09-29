Jorge Rial habló públicamente después de que la Justicia revocó la excarcelación de su hija Morena Rial, quien quedó nuevamente detenida por no cumplir con las medidas procesales que le habían impuesto.

El conductor contó en el programa Cónclave que la noticia lo sorprendió mientras estaba trabajando.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, explicó.

“No tiene privilegios, ni los pido”: la postura de Rial sobre la situación de Morena

Rial fue enfático al remarcar que su hija no recibe ningún trato especial por su apellido. “Mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”, expresó con dolor.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

El periodista también se sinceró sobre el impacto personal que le genera la situación. “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas… Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, lamentó.

“No pude hacer más nada”: el mensaje de Rial sobre la responsabilidad de su hija

Rial dejó en claro que la responsabilidad de lo que sucede recae en Morena.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos… Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pude hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer”, reconoció.

El conductor insistió en que Morena debe hacerse cargo de sus acciones.

“Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”, sostuvo.

El estado de su nieto y el pedido de disculpas de Rial

Rial también se refirió a su nieto Amadeo y llevó tranquilidad sobre su situación.

“Está hermoso, está bárbaro. El año que viene va a ir a un jardín maternal. Está con Rocío, que está haciendo un laburo enorme. Me sorprendió ese instinto maternal que tiene. Y estoy cuidándolo. Y está María, mi pareja, haciéndome el aguante, mis amigos y todo. Es un bebé feliz. Eso es lo que me importa hoy”, contó.

Sobre el final, Rial hizo un mea culpa y pidió disculpas.

“Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas”, afirmó. Y cerró con un deseo: “Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.