El 29 de septiembre,Morena Rial volvió a ser detenida luego de haber conseguido una excarcelación extraordinaria. La hija de Jorge Rial no cumplió con las reglas de conducta que le había impuesto la Justicia.

“Último momento: trasladan a Morena Rial al penal de Melchor Romero, a las afuera de La Plata”, informó Carlos Salerno en Desayuno Americano.

Morena Rial fue trasladada al penal Melchor Romero (Foto: captura de América TV)

“Después de tantos incumplimientos y detenciones, el juez dijo ‘basta’, el fiscal dijo ‘basta’, y en este momento la están trasladando con la policía de Tigre a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Morena Rial pasará los días previos al juicio en la cárcel”, continuó el periodista sobre la cárcel de mujeres que alojará a Morena.

“Ahora, ¿qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”, se preguntó Salerno.

Morena Rial, el penal de Magdalena donde pasará sus días (Foto: web)

Características del Penal Melchor Romero, donde estará presa Morena Rial

Nombre completo: Unidad 51 Femenina de Magdalena.

Ubicación: Forma parte del complejo penitenciario Magdalena, provincia de Buenos Aires.

Apertura: Inaugurada en diciembre de 2005 como Sub-Unidad Femenina dependiente de la Unidad 28 Magdalena.

Morena Rial, nuevamente detenida (Foto: Telefe)

MORENA RIAL DETENIDA: QUIÉN QUEDÓ A CARGO DE SU BEBÉ AMADEO

“¿Vos sabés con quién está el bebé?”, le preguntó Georgina Barbarossa.

Burlando entonces puso en escena a Rocío y a Jorge Rial:“Sé que la hermana de Morena y Jorge asumieron un compromiso muy humano y de interés. Él quería la recuperación de su hija”, contestó, dejando entrever que el pequeño Amadeo habría quedado al cuidado de su tía y de su abuelo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.